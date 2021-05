États-Unis : Trump cimente son influence sur les républicains

Même évincé de Facebook, l’ex-président américain tient toujours son parti d’une main de fer.

En dépit de sa défaite face à Joe Biden en 2020 et d’une deuxième procédure infamante en destitution, déclenchée après l’assaut meurtrier du Capitole par des manifestants pro-Trump, le tempétueux milliardaire reste très populaire auprès des électeurs républicains. Et il le sait.

Cheney en difficulté

Liz Cheney «continue» d’affirmer «bêtement qu’il n’y a pas eu de fraude électorale», a tonné le magnat de l’immobilier mercredi, «alors qu’en fait, les preuves (…) démontrent le contraire». Un vote interne sur son maintien au poste de numéro trois pourrait survenir dès la semaine prochaine, lorsque les parlementaires républicains, en vacances, reviendront à Washington. Les chefs républicains de la Chambre, Kevin McCarthy, numéro un, et Steve Scalise, numéro deux, ont déjà affirmé cette semaine que Liz Cheney ne disposait plus du soutien du groupe parlementaire.

- «L’Histoire nous jugera» -

Pour donner aux électeurs les informations «venant directement du bureau de Donald J Trump», l’ex-président a lancé cette semaine un site reprenant ses communiqués. Mais son impact reste loin de l’immense caisse de résonance qu’il trouvait sur Twitter, Facebook et Instagram, souligne Joshua Tucker, professeur à l’université de New York: «Soyons clairs, si vous êtes Trump et que vous voulez avoir une influence en 2022 et (…) peut-être vous présenter en 2024, il vaut mieux être sur les réseaux sociaux.»