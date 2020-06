États-Unis

Trump cite en exemple le vaccin contre le sida… qui n’existe pas

Lors d’une conférence de presse donnée mardi à la Maison-Blanche, le président des États-Unis a félicité les chercheurs américains pour leur travail, citant une découverte qui, en fait, n’a jamais été réalisée.

Le Républicain a encore frappé mardi, lors d’une conférence de presse donnée à la Maison-Blanche, écrit notamment CNBC. À cette occasion, le président des États-Unis a félicité les scientifiques et médecins américains qui travaillent actuellement à l’élaboration d’un vaccin contre le coronavirus. «J’ai un grand respect pour leur esprit et ils ont trouvé des choses. (…) Ce sont les… meilleurs, les plus intelligents, les plus brillants du monde», a déclaré Trump.