Accusations de viol : Trump confond sur une photo sa victime présumée avec son ex-épouse

Double affaire au civil

Donald Trump, 76 ans, devrait comparaître le 10 avril 2023 devant un tribunal de New York dans un procès en diffamation intenté par E. Jean Carroll, 79 ans, qui l’accuse de l’avoir violée dans une cabine d’essayage d’un grand magasin new-yorkais en 1995 ou 1996. Une double affaire au civil pour diffamation et viol présumés oppose depuis 2019, puis 2022, devant la justice fédérale à Manhattan, E. Jean Carroll, ancienne chroniqueuse du magazine Elle, à Donald Trump, 76 ans, homme d’affaires milliardaire et président républicain de 2017 à 2021. Les deux ont produit en octobre dernier leurs dépositions sous serment.

«C’est Marla, c’est ma femme»

«Pas son genre de femme»

Or, le 24 novembre 2022, est entrée en vigueur une loi de l’Etat de New York (»Adult Survivors Act») permettant, pendant un an, aux victimes d’agressions sexuelles de relancer leur action en justice au civil. E. Jean Carroll a donc déposé en novembre une nouvelle plainte à New York pour «diffamation» mais aussi «voie de fait» et «agression» et demandé un procès au civil pour des dommages et intérêts, qui doit se tenir le 10 avril prochain.