Etats-Unis: Donald Trump déclaré responsable d’agression sexuelle

L’ancien président des États-Unis Donald Trump, qui espère reconquérir la Maison-Blanche en 2024, a été jugé responsable par le jury d’un tribunal civil de New York de l’«agression sexuelle» en 1996 de l’ancienne journaliste E. Jean Carroll, à qui il devra verser 5 millions de dommages-intérêts.

Après deux semaines de procès, et moins de trois heures de délibérations, les neuf jurés, unanimes, ont déterminé que Donald Trump n’était pas responsable du «viol» d’E. Jean Carroll, dans la cabine d’essayage du rayon lingerie d’un grand magasin new-yorkais, comme elle l’en accusait, mais d’«agression sexuelle».

Livre de 2019

Le jury de six hommes et trois femmes a également décidé que Donald Trump devra verser cinq millions de dollars de dommages-intérêts pour l’agression sexuelle et pour avoir diffamé l’autrice après qu’elle eut révélé les faits dans un livre en 2019.