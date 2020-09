Donald Trump devait se rendre mardi dans le Wisconsin, dans une ambiance plus qu’électrique. Son adversaire Joe Biden l’accuse d’avoir «attisé» les braises des tensions raciales et sociétales qui ont suivi les graves blessures de Jacob Blake, par les tirs d’un policier blanc.

Le père a également assuré que sa famille avait reçu des menaces et qu’elle avait dû changer d’hôtel.

Le président a botté en touche, estimant que le jeune homme de 17 ans avait agi en état de légitime défense: «C’était une situation intéressante. Il essayait de s’éloigner d’eux, il est tombé et ils l’ont très violemment attaqué. C’est quelque chose que nous étudions, ça fait l’objet d’une enquête. Je crois qu’il était dans de sales draps. Il aurait probablement été tué», a-t-il répondu.

Donald Trump base sa réponse sur des vidéos montrant Kyle Rittenhouse armé, se faire courir après par des manifestants, dont au moins un portait également une arme. On peut en effet le voir tomber et recevoir plusieurs coups avant d’ouvrir le feu sur trois personnes, en tuant deux. Passionné par les armes, milicien autoproclamé, supporter du mouvement policier «Blue lives matters» et de Donald Trump, Kyle Rittenhouse était venu à Kenosha pour défendre un revendeur de voitures.