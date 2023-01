Réseaux sociaux : Trump demande à pouvoir retourner sur Facebook

Demande de «réadmission rapide»

L’avocat de l’ancien président américain a adressé une lettre au fondateur de la plateforme, Mark Zuckerberg, lui réclamant «une réunion afin de discuter de la réadmission rapide» de Donald Trump sur le réseau social. «Nous pensons que la suspension du compte Facebook du président Trump a radicalement dénaturé et restreint le débat public», argue Scott Gast dans cette missive, datée de mardi. Il exhorte la plateforme à «promouvoir un véritable dialogue, et non réduire un candidat à la présidentielle au silence».