Etats-Unis : Trump dément avoir souffert de «mini-AVC» en novembre

Revenant sur la visite surprise du président américain à l’hôpital militaire de Walter Reed fin 2019, un livre publié mardi a déclenché une nouvelle série de spéculations sur les réseaux sociaux.

Série de rumeurs

Dans un livre publié mardi, un journaliste du New York Times assure que lors de cette visite médicale, le vice-président Mike Pence, premier dans l’ordre de succession du président, «se tenait prêt» au cas où Donald Trump avait «besoin d’être anesthésié pour une intervention».

«Rien sur des mini-AVC»

«Le livre ne dit rien sur des mini-AVC», a rétorqué Michael Schmidt, l’auteur de «Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President».