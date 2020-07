États-Unis

Trump dénonce «la gauche radicale», les médias, la Chine

À l’occasion du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, le président Donald Trump a prononcé un discours digne d’un meeting de campagne, dénonçant notamment «la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs et les pilleurs».

Le président américain Donald Trump a marqué samedi la fête nationale par un discours aux accents de meeting de campagne dans une Amérique divisée, sur fond de regain du Covid-19 et de manifestations contre le racisme.

Les festivités du 4 juillet, traditionnellement marquées par des parades, fanfares, barbecues et grands feux d’artifice dans une ambiance bon enfant ont été revues à la baisse cette année à travers les États-Unis en raison de la pandémie.

«Nous sommes en train de vaincre la gauche radicale, les marxistes, les anarchistes, les agitateurs et les pilleurs», a lancé Donald Trump lors d’une cérémonie dans les jardins de la Maison Blanche.

Loin d’un ton traditionnellement rassembleur des allocutions présidentielles du «4th of July», le milliardaire républicain s’en est aussi pris, aux médias «qui accusent à tort leurs opposants d’être racistes».

«Plus vous mentez, plus vous calomniez (…) plus nous travaillerons pour dire la vérité, et nous vaincrons», a-t-il asséné, à quatre mois de l’élection présidentielle.