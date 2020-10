États-Unis : Trump dit qu’il va «beaucoup mieux» et sera «bientôt de retour»

Dans une vidéo de quatre minutes twittée samedi soir, Donald Trump, 74 ans, a tenté de rassurer les Américains sur son état de santé.

«Je suis venu ici, je n’allais pas très bien», a dit le président américain, assis à une table, en veste mais sans cravate, dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter. «Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j’ai hâte de finir la campagne comme je l’ai commencée».

«Je n’avais pas le choix», a-t-il aussi dit pour justifier de ne pas s’être «enfermé» dans la Maison Blanche depuis le début de la pandémie, alors que lui et son gouvernement sont attaqués pour leur négligence sanitaire par les démocrates et les experts. Depuis des mois, il raillait son adversaire démocrate, Joe Biden, pour faire campagne depuis son «sous-sol».

Plus tôt samedi, le médecin présidentiel avait pour la première fois répondu, brièvement et de façon parcellaire, aux journalistes depuis l’hôpital militaire de Walter Reed, en banlieue de Washington.

«Ce matin, le président va très bien», a déclaré Sean Conley, médecin de la Maison Blanche. Donald Trump, 74 ans, a souffert de fièvre, de toux, de congestion légère et de fatigue, selon lui, mais les symptômes «se réduisent et s’améliorent», a-t-il dit. Il n’avait plus eu de fièvre depuis 24 heures, et son taux de saturation en oxygène était à 96%, ce qui est normal.