Présidentielle américaine : Trump donne des rides à Biden, il lui vole son slogan

A moins de deux mois du scrutin, la course à la Maison Blanche, longtemps mise entre parenthèses par la pandémie, semble enfin lancée, donnant lieu à des stratégie parfois farfelues.

Dans la course à la maison blanche aux États-Unis, pratiquement tous les coups sont permis. Aussi, il arrive que les campagnes présidentielles prennent des tournures inattendues. Comme cette semaine, lorsque l’équipe de Donald Trump a décidé d’offrir à Joe Biden une cure de vieillissement. Jeudi, elle a lancé une série de publicités sur Facebook comprenant une photo retouchée de l’ancien vice-président le faisant paraître plus vieux. Le visage de Joe Biden, qui aura 78 ans en novembre, y apparaît plus sombre, ridé et tacheté.