États-Unis : Trump encourage ses sympathisants à se faire vacciner

L’ancien président américain Donald Trump a encouragé mardi ses sympathisants à se faire vacciner contre le Covid-19, en dépit des fortes réticences de certains d’entre eux.

«Je le recommande, et je le recommande à ceux qui n’en veulent pas, et nombre de ceux-là ont voté pour moi», a déclaré Donald Trump sur Fox News. «C’est un excellent vaccin, c’est un vaccin qui est sûr et qui fonctionne», a-t-il insisté.