États-Unis : Trump espère un accord économique entre la Serbie et le Kosovo

Le président américain souhaite la signature d’un accord stipulant une «normalisation économique» entre le président serbe et le Premier ministre kosovar.

Donald Trump attend ardemment ce vendredi à Washington la signature d’un accord entre le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti, dans l’espoir qu’une «normalisation économique» contribue à régler l’un des plus épineux conflits territoriaux du Vieux Continent.

Les deux dirigeants sont réunis depuis jeudi à la Maison Blanche pour des négociations sous la médiation de Robert O’Brian, conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, et de l’émissaire américain Richard Grenell.

En vue d’un renforcement

Belgrade refuse de reconnaître l’indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo après la guerre de la fin des années 1990, qui a fait 13.000 morts. Et la Serbie est soutenue par ses alliés russe et chinois, tandis que les Américains figurent parmi ceux qui avaient immédiatement reconnu le nouvel État kosovar.

«Reconnaissance mutuelle»

Évoquant des pourparlers «très difficiles» et des pressions «énormes», la délégation serbe a déploré jeudi une formulation, dans le projet d’accord soumis aux négociateurs, impliquant selon Belgrade la «reconnaissance mutuelle» entre les deux pays.

Cela aurait relégué au second plan les thèmes économiques liés notamment aux infrastructures de transport, officiellement défendus côté américain.

Discussions animées

Le Premier ministre kosovar lui a répété une fois de plus que son «objectif» était bien cette «reconnaissance mutuelle». Et s’est montré très optimiste et reconnaissant à l’égard de la bienveillance américaine. «C’est un événement historique, dans le vrai sens du terme», a-t-il dit jeudi soir, assurant que les négociateurs avaient fait «de grands pas vers un accord».