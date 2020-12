États-Unis : Trump est chaque jour plus seul et moins respecté

Depuis sa défaite du 3 novembre et surtout son étrange croisade pour la contester, le président sortant voit sa parole perdre son influence dans les cercles du pouvoir.

Sauver la face

L’épisode est d’autant plus cruel qu’il souligne combien, depuis sa défaite du 3 novembre et surtout son étrange croisade pour la contester en brandissant des théories du complot, Donald Trump est chaque jour plus seul, moins influent, moins respecté. Il est encore président jusqu’au 20 janvier, mais, dans les cercles du pouvoir, sa parole ne porte plus.