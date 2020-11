Présidentielle US : «Trump est en train de faire un coup d'État»

En agitant le spectre de la tricherie des démocrates pour éviter une probable défaite, Donald Trump ébranle la démocratie américaine et nourrit le conflit entre les «deux Amériques».

«Voler les élections»

Le spectre du chaos, c'est l'autre crainte qui émane du discours de Donald Trump. L’opposition entre les «deux Amériques» se limite pour l'instant à une détestation commune, et aucune violence n'a été signalée. Un calme relatif qu'il ne s'agirait pas de considérer comme acquis. Plus le couperet de la défaite s'approche, plus les troupes trumpistes pourraient se montrer véhémentes. Qui plus est si Trump et son clan continuent à jouer la carte de «l'élection dérobée». Jeudi, une attaque armée a été déjouée contre un centre de dépouillement à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie, où Donald Trump perd son avance sur Joe Biden, au fur et à mesure que le décompte se poursuit.