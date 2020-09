Présidentielle américaine : Trump et Biden se préparent à leur premier débat mardi

Ce sera un moment phare dans la course à la Maison Blanche: le président sortant et son rival démocrate en découdront pour la première fois dans un duel télévisé de 90 minutes.

Le président américain sortant Donald Trump, fort de la nomination d’une juge conservatrice à la Cour suprême, et son adversaire démocrate Joe Biden, toujours en tête dans les sondages, se préparent pour leur premier débat mardi. Ce sera un moment phare de la course à la présidence.

Connu pour ses gaffes et dérapages, Joe Biden a reconnu samedi que la confrontation télévisée serait «difficile». «Ce sera essentiellement attaques personnelles et mensonges»; «c’est tout ce qu’il sait faire», a-t-il dit au sujet du milliardaire républicain. «Il ne sait pas comment discuter des faits. Il n’est pas si intelligent que cela», a-t-il poursuivi.

«Un mensonge encore et encore»

«Les gens savent que le président est un menteur», a encore dit Joe Biden. «Et donc je suis prêt à y aller et à expliquer, pourquoi je pense qu’il a échoué et, pourquoi je pense que mes propositions aideront les Américains et l’économie américaine et renforceront notre sécurité sur la scène internationale».