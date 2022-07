Etats-Unis: Trump et Pence se battent en duel par meeting interposé

États-Unis : Trump et Pence se battent en duel par meeting interposé

Donald Trump et son ancien vice-président Mike Pence, deux candidats républicains potentiels à l’élection présidentielle américaine de 2024, ont tenu vendredi des meetings concurrents en Arizona. Les deux hommes sont désormais brouillés après le refus de Mike Pence de bloquer la certification de la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection de 2020, et soutiennent des candidates rivales au poste de gouverneure de cet État du sud-ouest des États-Unis.

Plus de deux heures de retard

«L’Arizona a enfin une chance d’avoir une SUPER gouverneure. Votez pour Kari Lake», avait écrit Donald Trump jeudi sur son réseau social Truth Social. Après avoir fait attendre la foule pendant plus de deux heures, il a commencé son discours de vendredi en parlant d’immigration – un thème de campagne majeur en Arizona, État qui partage un long tronçon de frontière avec le Mexique. Avant de rapidement obliquer vers l’élection de 2020: «L’élection a été truquée et volée, et notre pays est désormais détruit de manière systématique à cause de cela», a-t-il lancé à une foule qui s’est enflammée en retour.