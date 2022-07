Etats-Unis: Trump fait campagne en Alaska pour soutenir Sarah Palin

États-Unis : Trump fait campagne en Alaska pour soutenir Sarah Palin

L’ancien président américain était samedi en Alaska pour soutenir l’ancienne gouverneure de l’État Sarah Palin désormais candidate à la Chambre des représentants.

Donald Trump a fait campagne samedi en Alaska pour Sarah Palin, l’ancienne gouverneure de l’État américain septentrional considérée par beaucoup comme une précurseure du mouvement populiste et anti-élites dont l’ex-président républicain s’est fait le champion. Sarah Palin, 58 ans, brigue l’unique siège de l’Alaska à la Chambre des représentants des États-Unis, vacant après le décès soudain du républicain Don Young, qui l’occupait depuis 49 ans.

À l’instar de Donald Trump, elle a joué un rôlé-clé dans le virage populiste du Parti républicain au cours des dix dernières années dans le but de séduire la classe ouvrière. Cette conservatrice chrétienne s’était brusquement retrouvée sous les projecteurs lorsqu’elle avait été choisie par le candidat républicain à la présidence John McCain comme sa candidate à la vice-présidence lors des élections de 2008. Son ascension pendant la campagne électorale a, selon de nombreux observateurs, ouvert la voie à l’ascension de Donald Trump vers la Maison-Blanche, qu’il a conquise huit ans plus tard.

Palin soutien de Trump depuis 2016

Sarah Palin a raconté au public qu’elle avait soutenu Donald Trump dès le début de sa campagne en 2016 parce que le milliardaire new-yorkais l’avait lui aussi soutenue lorsqu’elle et sa famille s’étaient retrouvées sous les projecteurs.

«Il m’écrivait un mot et me disait: tiens-bon!» a-t-elle dit. La totalité des 435 membres de la Chambre des représentants américaine doit être renouvelée lors des élections de mi-mandat le 8 novembre prochain. Donald Trump tente de consolider son emprise sur le Parti républicain en soutenant, lors de primaires, les candidats qui lui sont favorables face à ceux de la droite républicaine plus modérée.