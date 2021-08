USA : Trump fait recours contre l’envoi de ses déclarations d’impôt au Congrès

Pour tenter d’empêcher l’envoi des déclarations d’impôt de Donald Trump au Congrès, ses avocats font recours en déclarant que l’ancien président est visé pour des motifs politiques.

La commission, chargée des questions fiscales ("Ways and Means"), réclame six ans de déclarations d’impôt précédant l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2017. Elle affirme vouloir ainsi étudier comment le fisc américain (IRS) contrôle les finances des présidents. Un argument que rejettent les avocats de Donald Trump.

Juste avant l’élection présidentielle de novembre 2020, le New York Times avait publié une enquête basée sur 20 années de données fiscales concernant l’ex-magnat de l’immobilier et son groupe. Selon le quotidien, il n’a payé que 750 dollars d’impôt fédéral en 2016 et rien au cours de dix des quinze années précédentes, en déclarant plus de pertes que de gains. Donald Trump avait dénoncé des «informations bidon» et assuré avoir «payé beaucoup d’impôts» sans donner plus de précisions.