il y a 26min

Diplomatie

Trump félicite la Suisse à l'occasion de la fête nationale

Dans un message adressé à Simonetta Sommaruga et aux citoyens suisses, le président américain loue les liens qui unissent les deux pays et évoque sa visite à Davos.

Donald Trump avait rencontré Simonetta Sommaruga lors du dernier Forum économique mondial (WEF) de Davis, en janvier (archives). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Le président américain Donald Trump a adressé ses félicitations à la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et au peuple suisse à l'occasion de la Fête nationale. Il a souligné les liens d'amitié et les valeurs communes entre la Suisse et les Etats-Unis.

«Des partenaires naturels»

«Ma visite à Davos, durant le Forum économique mondial en janvier, a été une excellente opportunité de réfléchir à nos étroits liens d'amitié avec la Suisse», a souligné samedi Donald Trump dans un message posté sur la page de l'ambassade américaine en Suisse et au Liechtenstein.

Le président américain relève notamment les principes démocratiques communs, les fortes relations économiques et les liens étroits qui unissent les citoyens des deux pays. «Tout cela fait de nous des partenaires naturels pour promouvoir nos valeurs communes».

Cette année coïncide en outre avec le 40e anniversaire de l'accord passé avec la Suisse, en tant que puissance protectrice des intérêts américains en Iran. «Votre gouvernement continue de jouer un rôle important pour obtenir la libération d'otages américains injustement détenus par le régime iranien», a remercié Donald Trump.

Crise du coronavirus

Le président des Etats-Unis souligne également l'aide apportée récemment par la Suisse pour le rapatriement de citoyens américains au moment de la crise du coronavirus. «Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour sortir plus forts et plus résistants de cette pandémie», ajoute-t-il.

Donald Trump conclut son message en souhaitant à la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et au peuple suisse «paix et prospérité». Il dit aussi se réjouir de «renforcer nos relations commerciales et notre coopération dans un large éventail de priorités mutuelles».