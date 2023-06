Etats-Unis: Trump inculpé dans l’affaire des archives de la Maison-Blanche

En mars, il avait déjà été inculpé par la justice de l’État de New York dans l’affaire de l’achat du silence d’une actrice de films X en 2016. Cette fois-ci, il lui est reproché d’avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés «secret-défense», après son départ de Washington en 2021 et d’avoir refusé de les restituer, en violation des lois fédérales. Selon plusieurs médias américains, il ferait face à sept chefs d’inculpation, pas encore rendus publics.

11’000 documents

Aux États-Unis, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l’ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre loi, sur l’espionnage, interdit à quiconque de conserver des documents classés confidentiels dans des lieux non autorisés et non sécurisés.