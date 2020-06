Etats-Unis

Trump interdit aux policiers de recourir aux prises d’étranglement

Une réforme de la police a été adoptée mardi par décret. Mais les mesures décidées restent en deçà de ce que réclament les manifestants depuis la mort de George Floyd, mort asphyxié à Minneapolis fin mai.

Donald Trump était entouré de représentant du gouvernement et de la police lorsqu’il a officiellement signé le décret.

Le président américain a signé mardi un décret pour une réforme de la police. Le texte interdit notamment les prises d'étranglement sauf «si la vie d'un policier est en danger». Le texte «encourage» les milliers d'unités de police américaines à adopter les «normes professionnelles les plus élevées», a précisé le président américain après avoir rencontré les familles de victimes de violences policières ou racistes.

Devant des représentants de son gouvernement, de la police et des parlementaires républicains, il a répété sa volonté de restaurer la «loi et l'ordre», slogan qu'il martèle depuis le début des manifestations. Il a souligné qu'il n'est pas incompatible de défendre les policiers «courageux» tout en rendant justice aux familles. «Les Américains connaissent la vérité: sans la police, il y a le chaos, sans le droit, il y a l'anarchie et sans la sécurité, c'est la catastrophe», a-t-il lancé.