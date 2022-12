Etats-Unis: Trump lance un appel à abandonner la Constitution

États-Unis : Trump lance un appel à abandonner la Constitution

Réitérant ses allégations infondées de fraude massive lors du scrutin, Donald Trump a affirmé, samedi, sur son réseau Truth Social qu’une «fraude de ce genre et de cette envergure permet l’abrogation de toutes les règles, réglementations et articles, y compris ceux de la Constitution».

«Il dînait avec des antisémites»

Des propos qui ont été immédiatement condamnés par la Maison-Blanche. «La Constitution américaine est un document sacro-saint qui garantit depuis deux cents ans que la liberté et l’État de droit prévalent dans notre beau pays», a commenté, samedi, un porte-parole de l’Exécutif, Andrew Bates, dans un communiqué. «Attaquer la Constitution et tout ce qu’elle représente est un anathème pour l’âme de notre pays et il faut le condamner», a-t-il ajouté. On ne peut pas n’aimer l’Amérique que lorsqu’on gagne.»