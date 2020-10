Nucléaire iranien : Trump met la pression sur l’Iran en sanctionnant ses banques

Donald Trump a décidé de couper définitivement les principales banques iraniennes du reste du monde pour tenter de faire plier Téhéran.

A moins de quatre semaines de l’élection à laquelle il brigue un second mandat, le président américain s’est résolu à annoncer une mesure poussée par les faucons anti-Iran pour couper définitivement le secteur financier iranien du reste du monde. «Les mesures d’aujourd’hui pour inscrire le secteur financier iranien sur liste noire et sanctionner 18 parmi les principales banques iraniennes illustrent notre engagement à stopper l’accès illicite aux dollars américains», a déclaré dans un communiqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Selon Behnam Ben Taleblu, du cercle de réflexion Foundation for Defense of Democracies qui plaidait pour une ligne radicale, «il y avait encore plusieurs points de contact entre le secteur financier iranien et le système financier international», et il était temps de les déconnecter.