Etats-Unis: Trump met les bouchées doubles à la veille des élections de mi-mandat

Herschel Walker, candidat républicain anti-avortement en lice pour un siège au Sénat dans l’État de Géorgie, l’une des élections les plus scrutées du pays, a de nouveau été accusé mercredi d’avoir payé une femme pour qu’elle interrompe sa grossesse.

L’ancienne star de football américain est engagée dans une course serrée qui pourrait déterminer si oui ou non le parti républicain prend le contrôle de la chambre haute du Congrès lors des élections de mi-mandat le mois prochain. Mais sa campagne a été entachée par plusieurs controverses: il est accusé de violences conjugales, d’avoir eu des enfants en dehors de son mariage et d’avoir payé pour faire interrompre la grossesse d’une ancienne petite amie.