États-Unis : Trump mis en garde sur un retrait accéléré d’Afghanistan

Le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell a réagi à la rumeur selon laquelle le président serait prêt à retirer des troupes américaines d’Afghanistan et d’Irak avant de passer le pouvoir à Joe Biden.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat Mitch McConnell a vivement mis en garde le président Donald Trump contre une accélération du retrait des soldats américains en Afghanistan et en Irak, qui viendrait alimenter selon lui la «propagande» des extrémistes.

«Les conséquences d’un départ prématuré des États-Unis pourraient se révéler pires encore que le retrait d’Obama en Irak en 2011, qui avait alimenté l’essor de l’EI», a déclaré lundi au Sénat Mitch McConnell, habituellement un allié politique du président. En faisant cela, les États-Unis «abandonneraient» selon lui leurs alliés et laisseraient la place aux talibans en Afghanistan, en permettant également au groupe État islamique et à Al-Qaïda de se reconstruire.

Donald Trump, qui avait promis de mettre un terme aux «guerres sans fin», a annoncé qu’il souhaitait ramener à 2500 le nombre de soldats américains en Afghanistan début 2021 et a même évoqué un retrait total pour Noël. Selon des médias américains, le Pentagone a reçu des instructions pour préparer le retrait de 2000 soldats d’Afghanistan et 500 d’Irak avant que Donald Trump ne passe le pouvoir à son rival démocrate Joe Biden, le 20 janvier -- ce qui reviendrait à garder un contingent militaire d’environ 2500 soldats dans chaque pays.

Annonce cette semaine?

Des pourparlers de paix sont en cours entre les talibans et le gouvernement afghan, faisant suite à un accord entre Washington et les insurgés qui entérine le retrait des forces américaines d’ici mi-2021. Mais un retrait accéléré «ravirait les personnes qui nous souhaitent du mal», a averti Mitch McConnell. «Cela donnerait à Al-Qaïda, affaiblie et dispersée, une grande victoire en termes de propagande».