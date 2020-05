Commerce

Trump ne renégociera pas l'accord commercial avec Pékin

Les deux grandes puissances se sont engagées à respecter leur accord vendredi mais des tensions ressurgissent.

Nouvelles tensions

Mais la pandémie de nouveau coronavirus, apparue fin 2019 en Chine, a depuis envenimé les tensions entre Washington et Pékin. L'administration Trump accuse les autorités chinoises d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie, et d'en avoir dissimulé l'ampleur. Et donc d'être «responsables» de sa propagation planétaire, de la mort de centaines de milliers de personnes, et de l'actuelle crise économique sans précédent.