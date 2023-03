Etats-Unis: Trump peut être poursuivi au civil pour son rôle dans l’attaque du Capitole

États-Unis : Trump peut être poursuivi au civil pour son rôle dans l’attaque du Capitole

L’immunité ne couvre pas les «incitations à la violence»

«En tant que leader de la nation et de l’État, le Président a un ‘pouvoir extraordinaire de s’adresser à ses concitoyens et en leur nom’ mais cette fonction traditionnelle a un but de communication et de persuasion, et non d’incitation à la violence», écrivent ses juristes, en recommandant de rejeter la requête de Donald Trump.