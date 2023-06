Etats-Unis: Donald Trump plaide non coupable dans l’affaire des secrets d’Etat

37 chefs d’inculpation

Depuis sa mise en cause, le Républicain dénonce «un coup monté» orchestré pour l’écarter de la compétition face au président démocrate Joe Biden, lui aussi en lice pour un second mandat. En parallèle, son équipe de campagne a multiplié les e-mails à ses partisans pour les encourager à contribuer financièrement à sa défense.

«Un coup monté»

C’est la première fois qu’un ancien président américain est inculpé au niveau fédéral. Mais Donald Trump a déjà connu l’épreuve d’une comparution au tribunal: début avril, il a été inculpé par la justice de l’État de New York pour plusieurs fraudes comptables en lien avec un paiement réalisé avant la présidentielle de 2016 pour faire taire une actrice de films X, qui dit avoir été sa maîtresse. Comme après sa comparution à New York en avril, Donald Trump a donné rendez-vous à ses fidèles dans le New Jersey le soir même, pour une allocution prévue à 20h15 (02h15, heure suisse mercredi).

Perquisition du FBI

Aux États-Unis, une loi oblige les présidents à transmettre tous leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales. Une autre interdit de conserver des secrets d’État dans des lieux non autorisés et non sécurisés. À son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021, Donald Trump a pourtant emporté des dizaines de cartons remplis de dossiers.