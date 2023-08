Documents confidentiels: Trump plaide non coupable des nouveaux chefs d’accusation

Getty Images via AFP

Donald Trump a déjà plaidé non coupable des chefs d’accusation pour lesquels il a déjà été inculpé en juin dans ce dossier fédéral, qui sera jugé en mai 2024 en Floride (sud-est). Dans une notification écrite au tribunal compétent, il indique plaider non coupable de ces nouvelles charges et renoncer à assister à sa comparution de présentation formelle des charges le visant, prévue le 10 août.