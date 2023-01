États-Unis : Trump pose avec un mafieux, puis crie au malentendu

Bien connus en Pennsylvanie dans les années 1990

Pourtant, Donald Trump comme Joseph Merlino étaient des figures bien connues en Pennsylvanie et dans sa région dans les années 1990, chacun dans son domaine. Le milliardaire était un important promoteur immobilier new-yorkais possédant une collection grandissante de casinos à Atlantic City (New Jersey). Le malfrat, lui, était le chef d’un gang violent et en passe de devenir le boss d’une organisation criminelle active à Philadelphie et Atlantic City.