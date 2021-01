États-Unis : Trump pourrait fuir en Écosse la veille de l’investiture de Biden

L’aéroport de Prestwick, situé non loin du club de golf écossais du président sortant, a été informé qu’un Boeing 757 militaire américain allait atterrir le 19 janvier.

Une première dans l’histoire américaine?

Le 757 est un avion plus petit et plus étroit que les Boeing 747-200B qui sont normalement appelés Air Force One. Il est plus souvent utilisé par le vice-président et la Première dame. Ni la Maison-Blanche, ni l’aéroport de Prestwick n’ont commenté cette information. Avant Donald Trump, trois présidents ont refusé d’assister à la cérémonie d’investiture de leur successeur: John Adams en 1801, John Quincy Adams en 1829 et Andrew Johnson en 1869. Mais le fait qu’un président quitte le pays avant même d’avoir officiellement transmis ses fonctions serait sans précédent dans l’histoire américaine.