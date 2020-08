États-Unis

Trump pourrait outrepasser le Congrès sur le plan de relance

Donald Trump pourrait intervenir alors que républicains et démocrates ne trouvent pas d’accord sur le montant du plan de relance de l’économie.

Faute d’accord au Congrès, Donald Trump pourrait décréter des mesures temporaires pour venir en aide aux millions d’Américains menacés d’expulsion et frappés par le chômage à cause de la pandémie. Les premiers décrets pourraient intervenir dès ce week-end.

«Ceci n’est pas notre premier choix mais les gens n’ont plus d’allocation chômage supplémentaire et c’est donc un point sur lequel nous allons recommander d’agir par décret», a-t-il poursuivi. La Maison-Blanche compte également en signer pour bloquer les «expulsions de locataires» et suspendre le remboursement des «prêts étudiants», a-t-il énuméré, sans préciser quels décrets seraient signés dès ce week-end.

Une coupe temporaire dans les charges salariales devrait aussi faire l’objet d’un décret. «Cela va prendre un peu de temps pour les finaliser et les faire avancer mais nous allons le faire aussi vite que possible car le président veut agir», a poursuivi Steve Mnuchin devant les journalistes.

Poursuite des négociations

Néanmoins, «le président voudrait que nous parvenions à un accord» car tous s’entendent sur le fait qu’un plan plus durable et mieux financé, inscrit dans la loi, sera «meilleur pour les Américains», a-t-il ajouté. Toutes les parties se sont d’ailleurs dites prêtes vendredi à poursuivre les négociations, pourtant tendues, à moins de trois mois de l’élection présidentielle.

La présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi et le chef des démocrates au Sénat Chuck «Schumer ne sont intéressés que par de l’argent pour sauver les villes et États démocrates mal gérés!» a tonné Donald Trump après l’échec des négociations. «Rien à voir avec le Virus de Chine! (Ils) veulent 1000 milliards de dollars. Pas d’intérêt. Nous suivons une autre voie», a-t-il tweeté.

Les démocrates ont proposé des mesures à hauteur de 3000 milliards de dollars (2738 milliards de francs), face à 1000 milliards (913 milliards de francs) côté Maison-Blanche. Vendredi, l’opposition a proposé un compromis à 2000 milliards (1825,5 milliards de francs). «Malheureusement, ils l’ont rejeté», a déclaré Chuck Schumer. Les décrets, «faibles et insuffisants», ne feront que reporter les paiements et ne seront donc «pas efficaces», a-t-il mis en garde.

«Perdre son élan»

Le plan titanesque de 2200 milliards de dollars (2008 milliards de francs) adopté fin mars incluait un moratoire pour empêcher les expulsions, et une aide de 600 dollars (548 francs) par semaine pour les chômeurs, en plus de celles allouées par les États. Ces mesures sont arrivées à terme fin juillet, et les chômeurs doivent désormais se serrer la ceinture. Car les indemnités chômage sont versées, selon les États, pendant trois à six mois maximum, et leur montant varie de 235 à 823 dollars (de 214,5 à 751 francs) par semaine.