Guerre en Ukraine : Trump préconise de bombarder la Russie avec des avions arborant le drapeau chinois

Lors d’un meeting, l’ancien président des Etats-Unis a proposé de déguiser des avions américains pour faire accuser la Chine. Le but: laisser la Russie et l’Empire du milieu se déchirer.

«Comme ça, nous disons que la Chine est responsable, que nous n’avons rien fait; ensuite, ils se battent l’un contre l’autre. Nous n’aurons plus qu’à nous asseoir et regarder», a-t-il ainsi déclaré devant un public… hilare. Boutade ou vraie proposition? Le quotidien américain, qui a pu prendre connaissance d’un enregistrement audio de ces propos, ne tranche pas. N’en demeure que ces derniers sont jugés pour le moins choquants.

En tout cas, comme le rappelle le journal, une telle option – bien improbable – violerait le droit international. En effet, comme le précisent certains experts, utiliser le drapeau d’un pays neutre ou non associé au conflit est totalement interdit et pourrait même être qualifié de crime de guerre. «Une ruse comme celle-là est perfide et viol le droit international. (…) La perfidie, en d’autres termes, c’est la trahison», explique par exemple le professeur de droit constitutionnel William C. Banks.