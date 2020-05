États-Unis

Trump prend de l’hydroxychloroquine à titre préventif

Le président américain a révélé lundi qu’il utilisait ce médicament antipaludique controversé dont il entend «beaucoup de choses extraordinairement positives».

«J’en prends depuis une semaine et demie (…) je prends un comprimé par jour», a déclaré Donald Trump à la surprise générale lors d’un échange avec les journalistes à la Maison-Blanche.

«Aucun symptôme»

Le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs affirmé qu’il n’avait «aucun symptôme» du Covid-19. Il a précisé qu’il était testé très régulièrement et que tous ses tests jusqu’ici avaient été négatifs.

«Utilisé depuis 40 ans»

Devant les journalistes, Donald Trump a longuement expliqué lundi son choix d’utiliser ce médicament à titre préventif. «Vous seriez surpris de découvrir combien de personnes en prennent, en particulier celles qui sont en première ligne. Avant de l’attraper (le virus)», a-t-il assuré. «Cela ne va pas me faire de mal», a-t-il poursuivi. «C’est utilisé depuis 40 ans pour le paludisme (…) Beaucoup de médecins en prennent».

Le président de la première puissance mondiale a souligné qu’il s’agissait d’une initiative personnelle mais qu’il avait obtenu le feu vert du médecin de la Maison-Blanche. «Je lui ai dit: Vous en pensez quoi?. Il m’a répondu: Si vous le souhaitez. J’ai dit Oui, ça me plairait».

Preuve qu’il était content de son effet de surprise, l’ancien homme d’affaires de New York s’est lui-même amusé de son annonce devant les journalistes. «J’attendais de voir vos yeux s’illuminer quand j’ai dit ça… Oui, j’en prends depuis une semaine et demie et je suis toujours là!»