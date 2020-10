États-Unis : Trump près d’une nouvelle victoire à la Cour suprême

Amy Coney Barrett, une fervente catholique opposée à l’avortement, devrait faire son entrée à la Cour suprême prochainement, le Sénat à majorité républicaine devant valider sa nomination dans la soirée.

Sauf surprise, le Sénat doit donner dans la soirée son feu vert à l’entrée d’Amy Coney Barrett, une fervente catholique opposée à l’avortement, au sein du temple du droit américain, qui comptera ainsi six juges conservateurs sur neuf, dont trois nommés par le milliardaire new-yorkais.

Les démocrates s’étaient saisis de ces propos pour accuser l’administration républicaine de baisser les bras devant un virus qui a fait plus de 225’000 morts aux États-Unis et contaminé plus de 8,6 millions de personnes, dont près de 90’000 samedi, un record.