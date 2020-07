Arabie saoudite

Trump pressé d'aider à libérer des enfants d'un-ex espion

Deux enfants adultes et un frère de Saad Aljabri, qui détiendrait des secrets d'Etat, sont détenus à Ryad depuis mars, selon une source proche de la famille.

«Nous vous écrivons pour vous faire part de notre préoccupation concernant l'enlèvement en Arabie saoudite de deux enfants d'un proche allié et ami des Etats-Unis, le Dr Saad Aljabri», ont écrit dans leur lettre à Donald Trump les sénateurs démocrates Patrick Leahy, Tim Kaine et Chris Van Hollen et le républicain Marco Rubio.