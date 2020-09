Etats-Unis : Trump prêt à injecter des fonds personnels dans sa campagne

Le chef de l’Etat américain a mis en cause les «capacités mentales» de son rival Joe Biden et s’est dit enclin à mettre la main à la poche pour booster sa campagne.

«Si c’est nécessaire, je le ferai», a déclaré Donald Trump, interrogé par des journalistes avant d’embarquer à bord d’Air Force One pour rejoindre la Floride. Nous avons beaucoup plus d’argent que la dernière fois pour les deux derniers mois», a-t-il assuré. «Mais si nous avions besoin de plus, je contribuerais personnellement comme je l’ai fait lors des primaires en 2016 (...) où j’ai mis beaucoup d’argent».