Etats-Unis

Trump recule sur les visas pour les étudiants étrangers

Le gouvernement américain a annoncé avoir renoncé mardi à priver de visas les étudiants étrangers après une polémique à ce sujet.

Le gouvernement Trump a renoncé à sa décision controversée de priver de visas les étudiants étrangers dont les cours resteraient virtuels à la rentrée universitaire pour cause de pandémie, a annoncé mardi une juge fédérale.

La décision, qui avait été annoncée par la police de l'immigration le 6 juillet, avait été attaquée en justice par les universités de Harvard et du MIT, avec le soutien de nombreuses autres universités, syndicats d'enseignants et près de 20 Etats américains.

Des milliers d'étudiants risquaient d'être expulsés, alors que la pandémie continue de progresser aux Etats-Unis et que de nombreux Etats ont dû réinstaurer des mesures de confinement dans l'espoir de l'endiguer.

Les universités Harvard et MIT avaient demandé le blocage d'une décision qu'ils qualifiaient d'»arbitraire et capricieuse», et visant à «forcer les universités à reprendre l'enseignement en présentiel", au mépris des risques sanitaires encourus alors que la pandémie continue de progresser aux Etats-Unis.