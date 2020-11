États-Unis : Trump refuse de perdre, un trait de personnalité et un pari

Le président américain sortant déteste perdre, mais en refusant de concéder la défaite, il cherche aussi à décrédibiliser la victoire de Joe Biden.

«Les traits qui ont permis à Donald Trump d’établir son modèle autoritaire sur la présidence – l’arrogance, la brutalité et l’idée qu’il doit être défendu face à ses ennemis – rendent difficiles le fait qu’il accepte sa défaite», explique Ruth Ben-Ghiat, professeure d’histoire à l’université de New-York. «Il est plus facile de dire que l’élection était truquée que d’admettre que sa politique a détourné les gens en nombre suffisant pour perdre», ajoute cette spécialiste des dirigeants autoritaires, estimant que pour Donald Trump, un discours de défaite serait une «humiliation publique».

Les «perdants» de la guerre

Début septembre, le magazine The Atlantic a affirmé que le président avait qualifié en 2018 des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale de «perdants» et de «crétins». Donald Trump et la Maison-Blanche avaient fermement démenti cette accusation, qui faisait toutefois écho à une polémique datant de la campagne de 2016.

La «marque» Trump

L’homme d’affaires new-yorkais s’en était alors publiquement pris au très respecté sénateur républicain John McCain, héros de la guerre du Vietnam, où il a été fait prisonnier et torturé pendant plus de cinq ans. «C’est un héros parce qu’il a été capturé. J’aime les gens qui ne sont pas capturés», avait-il déclaré.

Outre ces traits de personnalité, la réticence de Donald Trump à admettre sa défaite pourrait être plus prosaïque. Car hors de la Maison-Blanche, son horizon judiciaire pourrait s’assombrir. À New York, il est visé par deux enquêtes – une pour fraude fiscale, fraude à l’assurance et manipulations comptables, l’autre pour des prêts et des avantages fiscaux frauduleux – qui pourraient chacune lui valoir des poursuites. Il est aussi accusé par plusieurs femmes de harcèlement ou d’agressions sexuelles.