États-Unis : Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite

Le président républicain n’a toujours pas reconnu la victoire de son rival Joe Biden. Bombardée de questions en conférence de presse, sa porte-parole a tenté d’esquiver.

Donald Trump continue de prétendre que la victoire de Joe Biden est illégale et que la justice lui donnera raison.

Rencontre avec des élus du Michigan

Le président américain devait recevoir vendredi des élus locaux du Michigan, Etat-clé qu’il avait emporté en 2016 face à Hillary Clinton et qu’il a perdu cette année face à Joe Biden.

Cette invitation, au moment où l’Etat doit certifier lundi les résultats de l’élection du 3 novembre, a suscité une levée de boucliers. Bob Bauer, avocat de l’équipe Biden, a dénoncé vendredi une initiative «affligeante» et «pathétique».

Jeudi soir, le sénateur républicain Mitt Romney a accusé le président d’exercer «des pressions manifestes sur les autorités nationales et locales» pour «renverser la volonté du peuple». «Il est difficile d’imaginer une action pire et plus antidémocratique de la part d’un président américain en exercice», a-t-il lâché.