Élections américaines : Trump reste silencieux sur sa défaite, Biden avance

Plus de deux semaines après la victoire de Joe Biden, Donald Trump refuse toujours d’admettre ouvertement sa défaite. Joe Biden continue ses préparatifs pour son arrivée à la Maison Blanche.

Voilà plus de deux semaines que le démocrate Joe Biden a été déclaré vainqueur de la présidentielle américaine mais le président sortant, Donald Trump, refuse d’admettre publiquement qu’il a perdu, et devra lui laisser sa place à la Maison Blanche le 20 janvier.

Trump de plus en plus isolé

Aucune fraude massive n’a été démontrée lors de la présidentielle américaine. Et Donald Trump apparaît de plus en plus isolé dans le camp républicain, y compris chez les grandes voix médiatiques conservatrices, dans son «combat» contre le résultat officiel. Alors qu’elle s’apprêtait à partir, l’équipe de journalistes qui suit le président a été informée que ce voyage avait été annulé.