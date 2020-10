États-Unis : Trump retrouve Biden pour un débat sous haute tension

Les deux candidats à la présidentielle américaine vont s’affronter jeudi soir pour un dernier débat télévisé avant le 3 novembre.

En tête dans les sondages, le candidat démocrate de 77 ans avait traité le 45e président des États-Unis, 74 ans, de «menteur», de «raciste» puis de «clown». «Il n’y a rien d’intelligent en vous», avait rétorqué l’ancien homme d’affaires de New York. Et rien n’indique que le ton sera, cette fois, plus courtois ou plus constructif entre les deux candidats, qui seront séparés par des parois en plexiglas en raison du Covid-19.

Le président américain a annoncé fin 2019 qu’il abandonnait New York et faisait de Palm Beach sa nouvelle résidence principale, et donc fiscale. «J’adore New York, et les New-Yorkais, et ce sera toujours le cas, mais malheureusement, en dépit des millions que je paie en impôts à la municipalité, aux collectivités locales et à l’État chaque année, j’ai été très mal traité par les élus à la fois de la ville et de l’État», avait-il expliqué.