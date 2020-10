États-Unis : Trump rompt les négociations pour un nouveau plan d’aide

Un nouveau coup de pouce budgétaire était pourtant jugé crucial par les économistes, pour permettre à l’économie américaine de relever la tête.

Le président Donald Trump a annoncé mardi qu’il avait décidé de ne plus négocier avec les démocrates sur un nouveau plan d’aide aux Américains et aux petites entreprises pour faire face au Covid-19. Les négociations pourront reprendre après l’élection du 3 novembre.

Négociations quotidiennes

L’administration Trump et le Congrès tentaient depuis plus de deux mois de se mettre d’accord sur un nouveau plan d’aide pour les ménages et les entreprises mais les négociations achoppaient sur le montant. La démocrate Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avaient repris un rythme quotidien de négociations depuis près d’une semaine.