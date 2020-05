Actualisé 28.04.2020 à 07:32

Coronavirus aux Etats-Unis

Trump s'est autofélicité 600 fois depuis le 9 mars

Le «New York Times» a passé au crible les propos tenus par le président américain depuis le début de la crise sanitaire. L'auto-congratulation sort grande gagnante de cette analyse.

de joc

Attaqué de toutes parts pour sa gestion jugée désastreuse de la crise sanitaire, Donald Trump ne se démonte pas et continue d'affirmer que son gouvernement fait de l'excellent travail. Partant de ce constat, le «New York Times» a analysé toutes les interventions du président américain depuis le début le 9 mars. Trois journalistes du vénérable quotidien ont analysé plus de 260'000 mots prononcés par Donald Trump depuis que le virus a commencé à perturber la vie quotidienne des Américains.

Il ressort de ce passage au crible que Donald Trump s'est félicité de sa réaction à la pandémie bien plus souvent qu'il n'a remercié d'autres acteurs ou essayé de rassembler le pays. Le «New York Times» a classé les mots prononcés par le Républicain en plusieurs catégories: autocongratulation, exagérations et mensonges, attribution de mérite à autrui, reproches envers autrui et démonstration d'empathie. Il s'avère que la catégorie «auto-congratulation» sort grande vainqueure de cette analyse, avec environ 600 occurrences.

«Trump a écrit sa propre histoire du virus»

Le journal note par ailleurs que Donald Trump a félicité d'autres personnes pour leur travail environ 360 fois, et fait des reproches à d'autres à plus de 110 reprises. En outre, le président américain a essayé de faire preuve d'empathie ou de faire appel à l'unité nationale environ 160 fois. Soit environ un quart du nombre de fois où il s'est félicité lui-même ou un membre de son équipe. «Le niveau d'autocongratulation qui se produit chaque jour lors de ses conférences de presse est sans précédent», estime John Murphy, professeur à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et spécialiste de la rhétorique des présidents américains.