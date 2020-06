États-Unis

Trump se garde «l’option» de «couper les ponts» avec Pékin

Le président américain a contredit son représentant au commerce Robert Lighthizer, alors que les tensions sont vives entre les deux pays.

Chiffres à l’appui, il a même donné des exemples d’achats récents notamment de coton pour un milliard de dollars (950 millions de francs). Le fait de couper les relations «était une option politique il y a quelques années, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une politique ou d’une option politique raisonnable à ce stade», avait déclaré Robert Lighthizer. À la mi-mai, Donald Trump avait déjà menacé de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu’il ne souhaitait plus parler à son président Xi Jinping.

Réunion à Hawaï sans résultat

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui accuse lui aussi Pékin d’avoir initialement dissimulé l’ampleur et la gravité du nouveau coronavirus, avait rencontré mercredi à Hawaï le haut responsable chinois Yang Jiechi lors d’une réunion de crise qui n’a pas suffi à apaiser les tensions entre Washington et Pékin. «La relation doit être plus réciproque et nous avons soulevé un bon nombre de problèmes», a déclaré jeudi David Stilwell, secrétaire d’État américain adjoint pour l’Asie de l’Est, à des journalistes. «Je vous laisse le soin de déterminer s’ils vont se conformer ou non» aux requêtes américaines, a-t-il ajouté.