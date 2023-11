Trump snobe le troisième débat républicain de la présidentielle américaine

Malgré ses quatre inculpations , Donald Trump écrase actuellement la course chez les républicains, caracolant autour de 58% dans les intentions de vote. Il s’appuie sur une base qui lui reste très largement fidèle et qui le soutient jusqu’ici dans ses démêlés avec la justice.

Contre-programmation au débat

«Soutien indéfectible à Israël»

L’ex-ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, actuellement troisième, gravite, elle, autour de 9%. Le discours de la quinquagénaire sur l’avortement et la diplomatie a été remarqué lors des précédents débats. Les échanges lors de ces émissions, avec parfois jusqu’à huit personnes sur scène, viraient toutefois souvent à la cacophonie. Avec ce format plus restreint, «j’espère que le débat sera plus constructif», a déclaré mardi l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, nouvelle coqueluche de la droite américaine, lors d’un entretien à l’AFP. Le sénateur Tim Scott et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, un des seuls à critiquer Donald Trump ouvertement, viendront compléter l’affiche, mercredi soir.