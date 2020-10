États-Unis : Trump sort saluer ses partisans et dit avoir «beaucoup appris sur le Covid»

Malgré son hospitalisation, le président américain est sorti saluer ses partisans depuis sa voiture. Il pourrait faire son retour à la Maison Blanche lundi.

Le président américain Donald Trump a brièvement salué ses partisans depuis sa voiture à l’extérieur de l’hôpital dimanche, alors que ses médecins pensent possible un retour du dirigeant malade du Covid-19 dès lundi à la Maison Blanche, si son état continuait à s’améliorer.

À la surprise générale, un convoi de véhicules noirs est apparu devant les grilles de l’hôpital militaire de Walter Reed près de Washington en début de soirée, et Donald Trump, masqué, a salué à travers la vitre ses nombreux sympathisants, qui y étaient installés tout le week-end.

Cette initiative a surpris et suscité de vives critiques, en particulier liées au risque pour les agents du Secret Service l’accompagnant. Peu après, la Maison Blanche a fait savoir que le président était revenu à l’hôpital.

«J’ai beaucoup appris sur le Covid, je l’ai appris en faisant l’expérience moi-même, c’est l’école de la vie», a-t-il aussi déclaré dans un message vidéo posté sur Twitter, remerciant ses médecins et les «grands patriotes» qui veillent sur lui dehors.

Après deux nuits à l’hôpital, un optimisme prudent dominait dimanche dans son entourage, bien que le médecin de la Maison Blanche ait finalement admis que l’état initial de son patient avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré dans un premier temps.

«Fermement aux commandes»

Et samedi également, les médecins ont administré au président un troisième traitement, la dexaméthasone, un corticoïde efficace contre les formes graves du Covid-19, en plus de l’antiviral remdesivir et du cocktail expérimental de la société Regeneron, administrés dès vendredi.