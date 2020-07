États-Unis

Trump souhaite «bonne chance» à Ghislaine Maxwell

Le président américain s’est exprimé mardi de façon curieuse sur l’ex-collaboratrice de Jeffrey Epstein, en prison en attente de son procès.

Ghislaine Maxwell a plaidé mardi non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution lors d'une audience du tribunal fédéral de Manhattan. Elle devra rester en prison dans l'attente de son procès.

Elle a plaidé non coupable

Après avoir disparu de la circulation pendant plus d’un an – depuis l’arrestation de Jeffrey Epstein en juillet 2019 et sa mort en prison le mois suivant – Ghislaine Maxwell, 58 ans, a été arrêtée le 2 juillet et risque jusqu’à 35 ans de prison en cas de condamnation.