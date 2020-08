États-Unis

Trump souhaite la tenue d’un G7 élargi après l’élection

Le président américain, qui n’a pas pu organiser le G7 en juin comme il le souhaitait, évoque maintenant un sommet élargi qui se tiendrait après la présidentielle de novembre.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’il souhaitait organiser le sommet du G7 après l’élection présidentielle américaine de novembre et réaffirmé son intention d’y inclure d’autres dirigeants.

«Je suis beaucoup plus enclin à le faire un peu après l’élection», a déclaré le locataire de la Maison-Blanche dont le pays assure la présidence tournante du club des sept pays les plus industrialisés de la planète (Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon et États-Unis).