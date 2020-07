Etats-Unis

Trump tente de reprendre la main sur la pandémie

Le président américain patauge, entre reprise de conférences de presse sur le virus, optimisme feint sur la situation et critiques de son rival Joe Biden.

Ton optimiste et déni

«Vous n’allez jamais entendre cela de la part des médias bidon au sujet du virus chinois, mais par rapport à la plupart des autres pays, qui souffrent énormément, nous nous en sortons très bien -- et on a fait des choses que peu d’autres pays auraient pu faire!", a-t-il ajouté. Des propos comme ceux-ci lui valent des accusations de déni de la réalité.

Le pays le plus endeuillé

Après une amélioration vers la fin du printemps, l’épidémie a repris de plus belle dans le pays, déjà le plus endeuillé au monde avec 140’900 morts. Le nombre de cas explose - plus de 60’000 par jour depuis une semaine, pour un total de 3,83 millions depuis le début de la pandémie – et les décès quotidiens sont aussi repartis à la hausse, avec plus de 700 cas par jour en moyenne.